بلماضي: “هذه شخصيتي.. والتفاصيل الصغيرة تهمني في كرة القدم” !

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي”، عن شخصيته في كرة القدم، والتفاصيل الصغيرة مهمة كثيرا بالنسبة له.

وقال “بلماضي” في حوار أجراه مع الإذاعة الوطنية: “هذه هي شخصيتي، فالتفاصيل الصغيرة تُهمني دائما في كرة القدم”.

وأضاف: “عندما نكون في التفاصيل الصغيرة في كرة القدم، نفهم جيدا ماذا نريده، نحاول السيطرة على كل شيء وأن لا نترك أي شيء للحظ”.

وتابع: “عليك أن تعرف منافسيك وهذا ليس بالأمر الصعب بطبيعة الحال، وما حدث مع السنغال في كأس إفريقيا أمر طبيعي”.

وختم كلامه: “اللاعبون يتابعون كل صغيرة وكبيرة على المدرب وكان يجب أن تكون في مستوى تطلعاتهم”.