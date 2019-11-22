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بلماضي: “هذه شخصيتي.. والتفاصيل الصغيرة تهمني في كرة القدم” !

الرياضة
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بلماضي: “هذه شخصيتي.. والتفاصيل الصغيرة تهمني في كرة القدم” !
بقلم أمير بهلول

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي”، عن شخصيته في كرة القدم، والتفاصيل الصغيرة مهمة كثيرا بالنسبة له.

وقال “بلماضي” في حوار أجراه مع الإذاعة الوطنية: “هذه هي شخصيتي، فالتفاصيل الصغيرة تُهمني دائما في كرة القدم”.

وأضاف: “عندما نكون في التفاصيل الصغيرة في كرة القدم، نفهم جيدا ماذا نريده، نحاول السيطرة على كل شيء وأن لا نترك أي شيء للحظ”.

وتابع: “عليك أن تعرف منافسيك وهذا ليس بالأمر الصعب بطبيعة الحال، وما حدث مع السنغال في كأس إفريقيا أمر طبيعي”.

وختم كلامه: “اللاعبون يتابعون كل صغيرة وكبيرة على المدرب وكان يجب أن تكون في مستوى تطلعاتهم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=730243

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