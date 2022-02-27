بلماضي: “هذه هي أسباب هزيمتنا أمام غينيا الاستوائية”

عدد الناخب الوطني جمال بلماضي، الأسباب التي حرمت للمنتخب الوطني من الفوز في مواجهة غينيا الاستوائية، خلال كان “الكاميرون”.

وصرح بلماضي: “ضد غينيا الاستوائية، كان لزاما علينا الفوز دون انتظار المباراة الثاثلة من أجل استعادة الثقة قبل مواجهة كوديفوار”.

كما أضاف: “اللاعبون كانو مصرين على تحقيق الفوز لضمان أربع نقاط للتأهل، وهو ما جعلنا ندخل في التسرع”.

وأردف: “لم أفهم سبب تعيين حكم من جنوب امريكا، والذي ارتكب العديد من الأخطاء، ووضع لاعبينا تحت الضغط، كما وزع انذارات مجانية”.

وأضاف الناخب الوطني: “كل هذه الظروف لم تسمح لنا الظهور بالمستوى المطلوب، ولم ننجح في تحقيق هدفنا في الفوز”.