بلماضي: “هذه هي أسباب هزيمتنا أمام غينيا الاستوائية”
بقلم كريم تيغرمت
عدد الناخب الوطني جمال بلماضي، الأسباب التي حرمت للمنتخب الوطني من الفوز في مواجهة غينيا الاستوائية، خلال كان “الكاميرون”.
وصرح بلماضي: “ضد غينيا الاستوائية، كان لزاما علينا الفوز دون انتظار المباراة الثاثلة من أجل استعادة الثقة قبل مواجهة كوديفوار”.
كما أضاف: “اللاعبون كانو مصرين على تحقيق الفوز لضمان أربع نقاط للتأهل، وهو ما جعلنا ندخل في التسرع”.
وأردف: “لم أفهم سبب تعيين حكم من جنوب امريكا، والذي ارتكب العديد من الأخطاء، ووضع لاعبينا تحت الضغط، كما وزع انذارات مجانية”.
وأضاف الناخب الوطني: “كل هذه الظروف لم تسمح لنا الظهور بالمستوى المطلوب، ولم ننجح في تحقيق هدفنا في الفوز”.
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