بلماضي :”هذه هي الأسباب وراء الاكتفاء بالتعادل أمام أنغولا”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الأسباب التي أدت إلى تحقيق التعادل المخيب أمام منتخب أنغولا اليوم الإثنين بملعب السلام.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “قدمنا مستوى مغاير في الشوط الثاني عكس الشوط الأول، ساعات كانت لنا و ساعات كانت علينا، صنعنا عدد من الفرص عكس المنافس الذي تعادل أمام عن طريق ضربة جزاء”.

كما أضاف بلماضي “أتكلم على النتيجة، مررنا على مرحلة فراغ وفشل في المباراة، وهو الأمر الذي تسبب في التسجيل علينا”.

وختم بلماضي “النتيجة ليس سيئة و في بعض الأحيان تكون جيدة لتقديم مباريات كثيرة”.

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