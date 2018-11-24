بلماضي: “هذه هي الرسالة التي حاولت تمريرها للاعبين الجدد”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن الرسالة التي عمل على تمريرها للاعبين الذين استدعاهم لأول مرة للمنتخب، خلال مواجهة منتخب الطوغو.

وصرح بلماضي، للتلفزيون الجزائري: “على اللاعبين الجدد أن لا يضيعو وقتهم، وينسجمو بسرعة في المجموعة، وهذه هي الرسالة التي حاولت تمريرها”.

وأضاف: “عملنا على منح اللاعبين الذين استدعيناهم لأول مرة للمنتخب الوطني، من خلال ادماجهم في المجموعة ووضعهم في ظروف مريحة”.

وأضاف: “اللاعبون فهمو الرسالة وأظهرو انسجام وتعاون كبير فيما بينهم، وهذا ما نبحث عنه، خلق مجموعة متماسكة”.

وضرب بلماضي مثالا بالاعب شيتة: “منحت الثقة لشيتة، بإشراكه لأول مرة كأساسي في مباراة رسمية، ويجب تهنئته على ما قام به”.