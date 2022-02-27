بلماضي “هذه هي اللحظة الأسوء في تاريخي التدريبي”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن المحطّة الأسوء في تاريخه التدريبي رفقة المنتخب الوطني والمنتخبات والفرق التي درّبها سابقا.

وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية اليوم “بصراحة..الشوط الثاني أمام كوت ديفوار أعتبره اسوء مرحلة لي في تاريخي التدريبي، وهذا أمر سيء حتى لشخصي ”

وأضاف “”المباراة أمام كوت ديفوار، كنا نعاني كثيرا رامز عاد إلينا ولعب أول مباراة له رفقة بن ناصر، بعد التخلص من الكوفيد. حتى بن رحمة الذي تخلّص من اصابة كان يعاني منها لما جاء لنا من انجلترا”.

و ختم “كوت ديفوار يملكون قامات كبيرة، ومن جانبي لم أكن املك لاعبين لديهم قامات طويلة. كما لا أملك لاعبين “طوال” بطول لاعبي كرة السلّة، حتى أنافس مهاجمي كوت ديفوار”