بلماضي: “هذه هي النصيحة التي أقدمها لمنتخبنا الوطني لأقل من 18 عاما”

سجل الناخب الوطني جمال بلماضي، حضوره بملعب “سيق”، لمتابعة مباراة منتخب أقل من 18 عاما، ونظيره الإسباني، موجها نصحة لشبان الخضر.

وصرح بلماضي، لتلفزيون “النهار”: “نحن هنا لمتابعة شبان المنتخب الوطني الذين يعتبرون مستقبل المنتخب الأول”.

كما أضاف: “هءلاء اللاعبونهم مستقبل الكرة الجزائرية، وبوداوي كان في عمر 19 عاما عندما التحق بالمنتخب الاول”.

وتابع جمال بلماضي: “على لاعبينا التركيز على المباراة، وليس على وجود المدرب، أو الجمهور الحاضر في الملعب”