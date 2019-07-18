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بلماضي: “هذه هي نوعية محرز كلاعب”

الرياضة
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بلماضي: “هذه هي نوعية محرز كلاعب”
بقلم كريم.تيغرمت

أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي، بنجم الخضر رياض محرز، مبرزا الدور الكبير الذي يلعبه في هذه “الكان”، كقائد للمنتخب الجزائري.

وصرح جمال بلماضي، بخصوص، رياض محرز، خلال ندوته الصحفية: “محرز هو من نوعية اللاعبين الذين بإمكانهم قيادة المنتخب للنهائي”.

وأضاف الناخب الوطني: “محرز قدم الكثير للمنتخب في هذه “الكان”، ولازال يقدم كل ما عنده، ويريد أكثر من أي وقت، أن يكون حاسما للتويج بالكان”.

وتابع جمال بلماضي: ”  الفريق يبنى على المجموعة ككل، وليس على لاعب واحد فقط، لكن هناك دائما تلك اللحظات التي يظهر فيها القائد ليمنح الإظافة اللازمة للمنتخب”.


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