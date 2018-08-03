بلماضي :”هكذا سأختار اللاعبين لمواجهة غامبيا”

أوضح الناخب الوطني الجديد، جمال بلماضي في تصريحات للموقع الرسمي لـ”الفاف” الطريقة التي سيعتمد عليها للإستعداد للمواجهة القادمة أمام “غامبيا”.

وقال :”بداية من منتصف أوت، سأقوم بإعداد لائحة لاعبين مُوسعة، وبعدها سنقوم بتقليص العدد بمرور الأيام والأسابيع وفقا للظروف حينها”.

وأردف في نفس السياق :”عندما نتحصل على مُعطيات كُل عُنصر سنقوم بخيارنا النهائي”.

يُذكر بأن “مُحاربي الصحراء” على موعد مع السفر لـ”غامبيا” شهر سبتمبر القادم، في مواجهة تدخل إطار التصفيات المؤهلة للكان 2019.

وظهر النجم السابق لـ”أولمبيك مارسيليا” مُتحمسا كثيرا لمُباشرة عمله رسميا، وإظهار مؤهلاته وقدرته على رفع التحدي الذي ينتظره.