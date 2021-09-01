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الرياضة

بلماضي :”هكذا هي علاقتي بشرف الدين عمارة”

بقلم إسماعيل عشاش
بلماضي :”هكذا هي علاقتي بشرف الدين عمارة”
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تطرق الناخب الوطني، جمال بلماضي، لعلاقته مع رئيس الفاف الجديد، شرف الدين عمارة، مؤكدا على أن كل شيء يسير على أحسن ما يُرام، منذ وصول هذا الأخير لهرم مبنى دالي براهيم.

وقال بلماضي :”كل شيء على أحسن ما يُرام، والأمور رائعة مع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم”.

ورفض التقني المُتألق مع محاربي الصحراء، الدخول في لعبة المُقارنات مع خير الدين زطشي، والذي كان يمتلك معه علاقة مميزة، داخل وخارج الملعب.

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