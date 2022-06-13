بلماضي :” هناك أسماء جديدة ستدعم المنتخب في سبتمبر”

لمّح الناخب الوطني جمال بلماضي إلى إمكانية إستقدام لاعبين جدد للمنتخب الوطني في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى إستعداده للتكفلّ بالتعامل مع بعض اللاعبين النجوم الناشطين في مختلف الدوريات.

وقال بلماضي لموقع الفاف اليوم ” هناك اسماء جديدة ستدعم المنتخب في سبتمبر وهي حصاد 4 سنوات من العمل”.

وأضاف عن خياراته “أنا مدرب وأعرف متى أشرك اللاعبين في الوقت المناسب،لاعبون يملكون مستوى عال وجيّد. وبداية من سبتمبر سيبدأ التحدي الكبير. ساختار طبعا التشكيلة التي ستكون حاضرة ذهنيا وبدنيا”.

كما ختم “أنا مستعد لأخذ عينة جيّدة وممتازة لأعتمد بها بشكل أساسي. لاعبين يطبقون مهاراتهم على المستطيل الاخضر”.