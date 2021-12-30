بلماضي: هناك حالات اخرى لكورونا في المنتخب

أصرّ الناخب الوطني جمال بلماضي على الحديث بعمق عن المشكل الطارئ في بيت الكتيبة الوطنية بشأن الإصابات المتكرّرة لعدد من اللاعبين بكورونا.

كما لم يقف بلماضي عند هذا الحد، حيث أكّد أن المعاناة قد تطال لاعبين آخرين. حيث قال “قد نخسر لاعبين آخرين مستقبلا”.

في حين تفادى بلماضي الحديث عن الأسماء في المؤتمر الصحفي بالدوحة اليوم. حيث قال في الأخير “هناك حالات أخرى لكورونا في بيت الخضر”.

يذكر، أن كورونا أحدثت هلعا بالنسبة للأنصار الجزائريين الذي يتابعون كل صغيرة وكبيرة عما يجري في تربص الدوحة.

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وأعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، عن إصابة ثلاثي الخضر حسين بن عيادة. محمد أمين توقاي، ويوسف بلايلي بفيروس كورونا.

كما كشفت الفاف أن الثلاثي المصاب بفيروس كورونا سيخضع للحجر الصحي وفق ما ينص عليه البروتوكول الصحي، قبل الالتحاق بتشكيلة المنتخب الوطني.

وتطرّق الناخب الوطني جمال بلماضي لمباراة المنتخب الوطني الودية المبرمجة يوم الفاتح من جانفي المقبل أمام غامبيا بالدوحة.

وستعرف مواجهة غامبيا، غياب عدد من اللاعبين بما فيهم محرز وبن ناصر وماندي وعدد من اللاعبين المصاببن بفيروس كورونا.

كما قال بلماضي في هذا الشأن في المؤتمر الصحفي بالدوحة اليوم”نفكر جديا في إلغاء مباراة غامبيا الودية وهذا بسب الغيابات الكبيرة والكثيرة”.

وعن استدعائه لعدد من اللاعبين المتألقين في منافسة كأس العرب، قال “المفاجأة السارة والوحيدة التي كانت هي التطور الكبير الذي عرفه اللاعب بن دبكة، لهذا استحق الدعوة”.