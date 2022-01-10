بلماضي :”هناك لاعبان مريضان ولهذا لم يتدرب بن سبعيني”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن وجود لاعبين مريضين في تشكيلته، قبل موعد المواجهة أمام سيراليون.

كما تحدث قائلا في هذا الشأن:”هناك لاعبان مريضان، وسنرى وضعيتهما في الساعات القليلة الماضية، ولن أكشف عن أسماء المعنيين بالأمر”.

وواصل :”بن سبعيني لم يتدرب معنا وهو مريض، ولم يتقرر لحد الساعة إن كان سيشارك غدا أمام سيراليون”. كما تاعب “ولكنه لا يعاني من أعراض فيروس كورونا”.

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قام الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، بإلقاء الضغط على المغرب والسنغال، قبل موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وصرّح بن سبعيني لقناة “أم بي سي” قائلا :”أرشح السنغال والمغرب للتتويج بالكان القادمة، هم أبرز المرشحين”.

وعن حظوظ الخضر في المنافسة القارية رد :”أولا عليا التحضير جيدا لهذا الموعد، واللعب مباراة بمباراة، للوصول لأبعد مدى ممكن”.

ويبدو بأن الظهير الأيسر، يسير على نهج مدربه جمال بلماضي، قبل الكان 2019، عندما رفض إرتداء زي المرشح طيلة أطوار دورة مصر.

ورفع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني معنوياته، أياما قبل موعد الكان في الكاميرون، حيث أختير كخامس أفضل مدافع في ألمانيا.

وصنف موقع “سبورتس كيدا” الألماني، بن سبعيني، كواحد من نجوم البوندسليغا خلال العام المنقضي 2021، والذي برزه فيه مع ناديه.

وأوضح ذات المصدر، بأن اليساري أظهر مستويات كبيرة رفقة بوروسيا مونشنغلادباخ، من خلال قدرته على اللعب كظهير وقلب دفاع.