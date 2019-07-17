بلماضي وآليو سيسي على أبواب تاريخ كرة القدم الإفريقية !

يواجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره السنغالي سهرة الجمعة بستاد القاهرة الدولي في إطار الدور النهائي لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

وسيكون النهائي فرصة للمدربين السنغالي آليو سيسي، والجزائري جمال بلماضي لدخول قائمة المدربين المحليين الذين توجوا بلقب الكان.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، أن 11 مدرباً محلياً فاز ببطولة كأس الامم الافريقية “15 مرة” على مدار 31 نسخة أقيمت من المسابقة.

وأضاف أن الغاني تشارلز جيامفي والمصري حسن شحاتة يملكان رقماً قياسياً بثلاثة ألقاب لكل منهما، فيما كان النيجيري ستيفن كيشي هو آخر مدرب محلي يتوج باللقب في 2013، في إنتظار إنضمام جمال بلماضي أو أليو سيسيه لهذه القائمة التاريخية.

وفيما يلي قائمة المدربين المحليين الذين فازوا بكأس الأمم الأفريقية:

مراد فهمي (مصر – 1959)

يدينكاتشو تيسيما (إثيوبيا – 1962)

تشارلز جيامفي (غانا – 1963، 1965 و1982)

أدولف بيبانزولو (الكونغو – 1972)

فريد أوسام دودو (غانا – 1978)

عبد الحميد كرمالي (الجزائر – 1990)

يو مارسيال (كوت ديفوار – 1992)

كلايف باركر (جنوب أفريقيا – 1996)

محمود الجوهري (مصر – 1998)

حسن شحاتة (مصر – 2006، 2008 و2010)

ستيفن كيشي (نيجيريا – 2013)