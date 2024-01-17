بلماضي وبن ناصر على موعد مع الصحافة هذا الجمعة

يعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، ندوة صحفية، يوم الجمعة المقبل، الخاصة بالمباراة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره البوركينابي، ضمن نهائيات كان 2023 بكوت ديفوار.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بأن الندوة الصحفية، مبرمجة على الساعة الحادية عشر صباحا، بمركز الاعلام لملعب “السلام” ببواكي.

كما كشفت “الفاف”، بأن الناخب الوطني، جمال بلماضي، سينشط هذه الندوة الصُحفية، برفقة نجم الخضر اسماعيل بن ناصر.

يذكر أن الندوة الصحفية خاصة، بالمباراة المقبلة للمنتخب الوطني، ضمن نهائيات أمم إفريقيا 2023، والتي ستجمعهم بمنتخب بوركينا فاسو، يوم السبت المقبل، على الساعة (15:00) بملعب “السلام”.