بلماضي وبوقرة ينبهران بأرضية ملعب وهران الجديد

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي ومدرب المنتخب المحلي مجيد بوقرة، إعجابهما الشديد، بأرضية ملعب وهران الجديد، والتي ستحتضن ودية المنتخب المحلي، أمام منتخب ليبيريا.

وكشف مدير الشركة المكلفة بالعشب الطبيعي لملعب وهران، بوساعد فريد، “للنهار”: “بلماضي وبوقرة أبديا اعجابهما الشديد بالعشب الطبيعي لملعب وهران الجديد”.

وأضاف: “حتى مدرب منتخب ليبيريا، عبر هو الآخر عن انبهاره بأرضية الميدان، التي سهر على تجهيزها عمال جزائريون”.

عملنا على تكوين عمال جزائريين، للقيام بأعمال الصيانة لعشب الملعب، ونحن جد سعداء بالنتائج المحققة، ورضى مدربي المنتخب الوطني جمال بلماضي، ومجيد بوقرة.