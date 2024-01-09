بلماضي: “وجدنا كل ما نبحث عنه في لومي الطوغولية”

أبدى مدرب الخضر، جمال بلماضي، رضاه التام عن العمل الذي قام به رفقة العناصر الوطنية، في تربص “لومي” الطوغولية، الخاص بـ”كان” كوت ديفوار.

والتحق المنتخب الوطني بـ”لومي” في الفاتح جانفي الجاري. على أن يغادروها غدا الأربعاء، بعد مواجهة بورندي مساء اليوم الثلاثاء. في ثاني لقاء ودي، بعد الفوز بثلاثية على منتخب طوغو المحلي.

وفي تصريحات خصّ بها التلفزيون العمومي، قال بلماضي: “وجدنا أمورا كنا نبحث عنها في لومي. مثل المناخ، ونعلم جيدا أن هذه النقطة جد مهمة. حينما تعتاد عليها (يقصد المناخ)”.