بلماضي: ” ودية قطر ستسمح لي بجمع المعلومات حول مستوى اللاعب المحلي”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن المباراة الودية أمام المنتخب القطري المزمع إجرائها يوم الخميس ستسمح له بالوقوف على مستوى اللاعبين المحليين.

وتحدث بلماضي أمام وسائل الإعلام فور وصوله إلى مطار هواري بومدين ظهيرة اليوم الأحد قبل التنقل إلى العاصمة القطرية الدوحة قائلا:

“هذه المباراة ستسمح لنا بجلب العديد من المعلومات في مايخص اللاعبين المحليين، فلا يخفى عليكم أنه منذ تعييني على رأس المنتخب كانت لدي الفرصة لمتابعة العديد من المباريات المحلية، والوقوف على مسوى اللاعبين، واليوم أمامنا مباراة كبيرة من أجل الحصول على العديد من المعلومات فيما يخص كل لاعب”.