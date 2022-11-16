بلماضي: “وديتا مالي والسويد مفيدتان جدا للمنتخب”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، نجاح التربص الماضي للخضر لشهر سبتمبر، مبرزا في ذات الوقت أهمية مواجهتي مالي والسويد.

وصرح بلماضي، اليوم الأربعاء، لتلفزيون “النهار”: “تربص سبتمبر كان ناجحا، وواجهنا فيه منتخبات جيدة، على غرار غينيا ونيجيريا”.

كما أضاف مدرب الخضر: “في التربص الجاري سنواجه أيضا منتخب مالي الجد قوي، والذي كان على مقربة من بلوغ مونديال قطر”.

وتابع جمال بلماضي: “منتخب السويد، لا يحتاج للتعريف، فهو منتخب أوروبي جد قوي، ومن شأن هاتين الوديتين أن تسمحا لمنتخبنا بالتطور أكثر”.