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الرياضة

بلماضي: “وديتا مالي والسويد مفيدتان جدا للمنتخب”

بقلم كريم تيغرمت
بلماضي: “وديتا مالي والسويد مفيدتان جدا للمنتخب”
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أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، نجاح التربص الماضي للخضر لشهر سبتمبر، مبرزا في ذات الوقت أهمية مواجهتي مالي والسويد.

وصرح بلماضي، اليوم الأربعاء، لتلفزيون “النهار”: “تربص سبتمبر كان ناجحا، وواجهنا فيه منتخبات جيدة، على غرار غينيا ونيجيريا”.

كما أضاف مدرب الخضر: “في التربص الجاري سنواجه أيضا منتخب مالي الجد قوي، والذي كان على مقربة من بلوغ مونديال قطر”.

وتابع جمال بلماضي: “منتخب السويد، لا يحتاج للتعريف، فهو منتخب أوروبي جد قوي، ومن شأن هاتين الوديتين أن تسمحا لمنتخبنا بالتطور أكثر”.

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