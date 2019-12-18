بلماضي وردة فعل الجزائريين.. بلقبلة يكشف كل شيء

عاد الدولي الجزائري هريس بلقبلة، للحديث عن الفضيحة التي تسبب في طرده عن صفوف المنتخب الوطني، قبل نهائيات الكان 2019.

وتطرق متوسط ميدان لعلاقته مع جمال بلماضي، في تصريحات لجريدة “لوباريزيان” الفرنسية.

وقال :”في ذلك اليوم، بلماضي كان في قمة الغضب، وإستدعاني مُوضحا لي بأني مُجبر على مُغادرة المجموعة”.

وواصل :”في نفس الوقت أكد بأنه لن يضعني في القائمة السوداء، وكنت حينها مُتحمسا للعودة سريعا للخضر”.

وأشاد لاعب نادي بريست، بموقف الجماهير الجزائرية، والتي تجاوزت عن سقطته سريعا.

قائلا :”لقد كنت أنتظر التعرض لصافرات الإستهجان، ولكني تفاجأت إيجابيا، الشعب الجزائري سامحني”.

وختم :”الآن أريد أن أظهر مُستواي، وبأني أستحق المُشاركة والتواجد مع المنتخب الوطني”.