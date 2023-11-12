بلماضي: “وضعنا برنامجا خاصا لتجهيز عطال”

طمأن الناخب الوطني، جمال بلماضي، جمهور الخضر، بخصوص تجهيز المدافع يوسف عطال، لمواجهتي الصومال وموزمبيق، ضمن تصفيات مونديال 2026.

والتحق عطال، بتربص نوفمبر الجاري، وهو يعاني من نقص المنافسة، بسبب عقوبة إدارة ناديه وإيقافه لـ 7 لقاءات، بسبب دعمه القضية الفلسطينية.

وقال بلماضي: “بالنسبة لعطال، الجميع يعلم ما يعيشه والعقوبة المؤسفة، لأنه كان في ديناميكية ونسق تصاعدي، نعرف مشكلته وسنحاول مساعدته”.

وأضاف بلماضي: “عطال عانى من مشكل الإصابات في الفترة الماضية، وكنا نظن أننا طوينا تلك الصفحة بعدما أصبح في جاهزية تامة مع فريقه والمنتخب قبل أن تأتي هذه العقوبة”.

كما أوضح الناخب الوطني، بأن عقوبة عطال، تعبر ضربة موجعة للمنتخب، مشيرا إلى أنه لن يلوم ناديه نيس الفرنسي.

وختم بخصوص تجهيز عطال: “هناك برنامج، ليس مثاليا باعتبار أن الأفضل هو المشاركة في اللقاءات مع فريقه في الليغ1 ولكن هناك إمكانية لتجهيزه”.