بلماضي وعوار على موعد مع الصحافة بملعب “السلام” قبل مواجهة موريتانيا

يعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، ندوة صحفية، قبل مواجهة منتخب موريتانيا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات نهائيات كأس أمم إفيريقا 2023.

وتم تحديد موعد هذه الندوة الصحفية الخاصة بالناخب الوطني جمال بلماضي، غدا الإثنين، انطلاقا من الساعة الواحدة والربع زوالا، بملعب “السلام”.

ومن المقرر أن يكون مدرب الخضر، مرفوقا في هذه الندوة الصحفية، بنجم المنتخب الوطني حسام عوار، للإجابة على أسئلة الصحفيين.

يذكر أن المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني، ضمن مجموعته الثالثة من “كان” كوت ديفوار، أمام منتخب موريتانيا، مقررة يوم الثلاثاء المقبل بملعب “السلام”، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت الجزائر.