بلماضي ومحترفو قطر يحطون رحالهم بالجزائر

حلّ الناخب الوطني جمال بلماضي، والثلاثي بغداد بونجاح، جمال بن العمري، ويوسف بلايلي، اليوم الجمعة، بأرض الوطن، قادمين من قطر.

ويأتي هذا، تحسبا لدخولهم في التربص المقبل للمنتخب الوطني، لتحضير المواجهتين المقبلتين أمام كل من جيبوتي، وبوركينا فاسو.

وسيتوجه لاعبو الخضر، رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي، وبقية التعداد إلى مصر، لمباشرة تربصهم انطلاقا من يوم الإثنين المقبل.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه منتخب جيوتي، بمصر، قبل مواجهة بوركينا فاسو، بالجزائر، لحساب تصفيات مونديال قطر 2022.

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