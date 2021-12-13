بلماضي ومحرز يتوجان بجائزة الأفضل في إفريقيا

نال الناخب الوطني جمال بلماضي، والنجم الجزائري رياض محرز، الاعتراف من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم.

واختير الناخب الجزائري جمال بلماضي، كأفضل مدرب لمنتخبات القارة السمراء، بعد تنصيبه من نفس المؤسسة كرابع أفضل مدرب في العالم.

كما فاز قائد الخضر، رياض محرز، بجائزة أفضل صانع ألعاب، نظير مردوده رفقة مانشستر سيتي، والمنتخب الوطني.

وكان النجم المصري محمد صلاح، قد توّج كأفضل لاعب إفريقي، ومدرب الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، كأفضل مدرب للأندية.