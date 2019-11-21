بلماضي ومحمد صلاح في قائمة أفضل 100 في العالم!

نشرت محطة ESPN الأمريكية المختصة في الرياضة، قائمة أفضل 100 شخصية في عالم كرة القدم، والتي شهدت تواجد الناخب الوطني جمال بلماضي.

وعرفت القائمة تواجد اللاعب المصري محمد صلاح كواحد من بين أفضل لاعبي خط الهجوم في العالم، فيما غاب النجم الجزائري رياض محرز عن هذه القائمة.

في حراسة المرمى:

الكاميروني أندريه أونانا (أجاكس أمستردام)، الإسباني دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، الفرنسي هوغو لوريس (توتنهام هوتسبير)، الإسباني كيبا أريزابالاغا (تشيلسي)، البولندي فويتشيك تشيزني (جوفنتوس)، الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)، الألماني مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة)، السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول).

في خط الظهير الأيمن:

الإنجليزي آرون وان بيساكا (مانشستر يونايتد)، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، الإنجليزي كيران تريبيه (أتلتيكو مدريد)، البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، البرازيلي داني ألفيس (نادي ساو باولو)، الإنجليزي كايل ووكر (مانشستر سيتي)، الإسباني داني كارفاخال (ريال مدريد)، الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ)، الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، البرتغالي ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي).

في محور الدفاع:

السلوفاكي ميلان سكرينيار (إنتر ميلان)، الأورغوياني خوسيه خيمينيز (أتلتيكو مدريد)، ماركينوس (باريس سان جيرمان)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (جوفنتوس)، الإيطالي جورجيو كيلليني (جوفنتوس)، الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)، الفرنسي إيميرك لابورت (مانشستر سيتي)، الهولندي ماتايس دي ليخت (جوفنتوس)، السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)، الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول).

في خط الظهير الأيسر:

الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (أجاكس أمستردام)، الصربي ألكسندر كولاروف (روما)، الإسباني أليكس غريمالدو (بنفيكا)، الفرنسي فيرلان ميندي (ريال مدريد)، لوكاس ديني (إيفرتون)، الفرنسي لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ)، البرازيلي أليكس ساندرو (جوفنتوس)، الإسباني جوردي ألبا (برشلونة)، النمساوي ديفيد ألابا (بايرن ميونيخ)، الاسكتلندي أندرو روبرتسون (ليفربول).

متوسط الميدان الدفاعي:

الإسباني ساؤول نيغيز (أتلتيكو مدريد)، الإيطالي ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان)، الإسباني رودريغو هيرنانديز “رودري” (مانشستر سيتي)، البوسني ميراليم بيانيتش (جوفنتوس)، البرازيلي فابينيو (ليفربول)، البرازيلي كاسيميرو (ريال مدريد)، البرازيلي فرناندينيو (مانشستر سيتي)، الإسباني سيرجيو بوسكيتش (برشلونة)، الهولندي فرانكي دي يونغ (برشلونة)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي).

متوسط الميدان الهجومي:

البرتغالي برونو فيرنانديز (سبورتينغ لشبونة)، الأرجنتيني إيفر بانيغا (إشبيلية)، الألماني كاي هافيرتس (باير ليفركوزن)، الإسباني كوكي (أتلتيكو مدريد)، الفرنسي بول بوغبا (مانشستر يونايتد)، الدنماركي كريستيان إريكسون (توتنهام)، الإسباني ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)، الهولندي دوني فان دي بيك (أجاكس أمستردام)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، البرتغالي بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

على الأروقة:

البرازيلي إيفرتون (غريميو)، الألماني لوروا سانيه (مانشستر سيتي)، البرازيلي نيريس (أجاكس أمستردام)، الأرجنتيني أنخل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، الألماني ماركو رويس (بوروسيا دورتموند)، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام)، الإنجليزي جايدون سانشو (بوروسيا دورتموند)، البلجيكي إيدين هازار (ريال مدريد)، السنغالي ساديو مانيه (ليفربول)، الإنجليزي رحيم ستيرليغ (مانشستر سيتي).

في خط الهجوم:

الصربي دوشان تاديتش (أجاكس أمستردام)، البرتغالي جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، الغابوني بيار إيميرك أوباميانغ (أرسنال)، الفرنسي أنطوان غريزمان (برشلونة)، البرازيلي فيرمينو (ليفربول)، المصري محمد صلاح (ليفربول)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (جوفنتوس)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

قلب الهجوم:

فابيو كوالياريلا (سمبدوريا)، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الفرنسي ألكسندر لاكازيت (أرسنال)، الكولومبي دوفان زاباتا (أتالانتا)، الأوروغوياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)، الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة)، الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، الإنجليزي هاري كاين (توتنهام)، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي).

المدربين:

الإيطالي ماوريسيو ساري (جوفنتوس)، جمال بلماضي (منتخب الجزائر)، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو (ريفر بلايت)، الإيطالي كارلو أنشيلوتي (نابولي)، الإيطالي ماسيميليانو أليغري، الأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو، الهولندي إيريك تان هاغ (أجاكس أمستردام)، بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)، الألماني يورغن كلوب (ليفربول).