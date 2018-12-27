بلماضي ومُهمة “القلب”!

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه مُتحمس للذهاب بعيدا مع “الخضر” في الأشهر والسنوات القليلة القادمة، في تصريحات لـ”الوطن” القطرية.

وتحدث النجم السابق لـ”أولمبيك مارسيليا” قائلا :”حاليا أنا في مهمة جديدة مع منتخب بلادي، الجزائر، والتي يُمكن إعتبارها مُهمة القلب”.

وأردف في نفس الصدد :”أنا أسعى لتحقيق نتائج كبيرة ومهمة مع المنتخب الوطني الوطني”.

وظهر التقني البالغ من العمر 42 عاما، مُقتنعا بُقدرته على إعادة دفة “الخضر” للطريق الصحيح في المُستقبل القريب.

ويُحقق “بلماضي” بداية مُحترمة مع “الأفناك”، بتحقيقه لفوزين وتعادل وهزيمة، خلال أربع مُباريات لحد الساعة.