بلماضي ونجوم الخضر يُحفزون المنتخب الوطني للألعاب الإلكترونية لقهر البرازيل

بعث الناخب الوطني جمال بلماضي وكذا نجوم المنتخب الوطني الجزائري على غرار مهدي عبيد وعدلان قديورة برسالة تحفيزية للمنتخب الوطني للألعاب الإلكترونية المُشارك في المسابقة العالمية التي تحتضنها سنغافورة.

الصفحة الرسمية لمتعامل الهاتف النقال موبيليس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشرت فيديو يحمل تصريحات بلماضي ونجوم الخضر وأرفقتها بعبارة:”الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبوا المنتخب الوطني يتمنون حظ موفق للفريق الجزائري المشارك في المسابقة العالمية للألعاب الالكترونية Free Fire World Series 2021 Singapore التي تحتضنها سنغافورة”.

وقال بلماضي:”هذه رسالة دعم لإخواننا الجزائريين الذين سيخوضون نصف نهائي المسابقة العالمية للألعاب الإلكترونية ضد البرازيل سهرة اليوم الجمعة، نحن بكل قلوبنا معكم، حظ موفق”. هذا وأكد الرباعي عبيد قديورة بوداوي وأوناس كلام مُدربهم معبرين عن وقوفهم مع ممثلي الجزائر في المحفل العالمي.