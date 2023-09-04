بلماضي يؤكد بأن الخضر لم يستفيدوا من ودية تونس

أكد مدرب الخضر، جمال بلماضي، بأن المنتخب الوطني، لم يستفد من مباراته الودية، التي لعبها أمام نظيره التونسي، شهر جوان الفارط، بسبب طريقة لعب المنافس.

وتوقع بلماضي، بأن يلعب منتخب تنزانيا منافس الخضر هذا الخميس، بخطة دفاعية مثلما لعب المنتخب التونسي وديته أمام رفقاء رياض محرز.

وأضاف بلماضي، في تصريحات أدلى بها من مطار هواري بومدين، قبل السفر اليوم الاثنين، نحو قسنطينة لمباشرة تربص شهر سبتمبر الجاري قائلا: “أمام تونس، كنا نتنظر أن يلعب المنافس بطريقة أفضل، خاصة بعد مشواره الجيد في المونديال وفازوا على فرنسا.. لكنهم جاؤوا بفكرة مخالفة”.