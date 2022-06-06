بلماضي يؤكد تعطش سليماني ومبولحي للمنافسة ويوجه لهما رسالة مباشرة
بقلم كريم تيغرمت
أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأن لاعبيه من ذوي الخبر، متعطشين دائما لمواصلة المنافسة مع المنتخب، على غرار سليماني، ومبولحي.
وصرح بلماضي “للنهار”: “اللاعبون من ذوي الخبرة على غرار سليماني، ومبولحي، أبدوا تعطشهم الدائم لمواصلة المنافسة، وهم جد مرتطبين بالمنتخب”.
كما أضاف: “مبولحي بعد 12 سنة مع المنتخب، وسليماني بعد 10 سنوات، لازالا جد مرتبطين بالمنتخب”.
وأردف: “مردودهم هو من يتحدث عنهم، طالما أدائهم في المستوى هم باقون معنا، وفي حال تراجعهم هناك لاعبين آخرين”.
وتابع جمال بلماضي: “على أي حال هم لا يملكون عدة خيارات، سواء اظهار تعطشهم للمواصلة، أو البقاء في البيت”.
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