بلماضي يباشر مهامه مع الدحيل استعدادًا للموسم الجديد

باشر المدرب الجزائري جمال بلماضي رسميًا مهامه على رأس العارضة الفنية لنادي الدحيل القطري، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

يأتي ذلك بعد عودة بلماضي إلى الفريق الذي حقق معه عدة ألقاب سابقًا. في تجربة جديدة تهدف إلى إعادة الدحيل إلى منصات التتويج محليًا وقاريًا.

وانطلقت التحضيرات، اليوم الثلاثاء، وسط أجواء حماسية، إذ وضع بلماضي برنامجًا مكثفًا يشمل الجانبين البدني والتكتيكي. تحضيرًا لخوض الاستحقاقات القادمة في الدوري القطري ودوري أبطال آسيا.

وتعوّل إدارة النادي على خبرة بلماضي وشخصيته القوية لقيادة الفريق نحو موسم ناجح. خاصة بعد النتائج المتذبذبة الموسم الماضي.