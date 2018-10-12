بلماضي يبحث عن الإنتصار في أول إختبار داخل الديار

تتجه أنظار عشاق المنتخب الوطني أمسية اليوم إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة الذي سيحتضن مواجهة الحضر أمام منتخب البنين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وستكون مواجهة اليوم بطعم خاص بالنسبة للناخب الوطني جمال بلماضي الذي سيخوض أول لقاء داخل الديار منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية للخضر.

وكان بلماضي قد تمكن من خطف نقطة التعادل في مباراته الأولى الشهر الماضي أمام منتخب غامبيا بمدينة باكو، بالرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها المباراة بعد إجتياح أنصار منتخب غامبيا أرضية الميدان، وتأخر اللقاء لمدة ساعة ونصف عن موعدها المحدد.

ويسعى المدرب السابق لفريق الدحيل القطري لتحقيق أول إنتصار في أول مباراة يخوضها داخل الديار أمام جماهير ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

ويحتل المنتخبان المركز الأول برصيد 4 نقاط فيما يحتل منتخب غامبيا المركز الصالص برصيد نقطة واحدة ومنتخب الطوغو في المركز الأخير بنفس الرصيد من النقاط.