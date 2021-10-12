بلماضي يبحث عن المباراة الـ31 دون هزيمة

يحتضن ملعب “سيني كونتشي” العاصمة النيجرية نيامي أمسية اليوم بداية من الساعة الـ17:00 مباراة المنتخب الجزائري أمام منتخب النيجر برسم الجولة الرابعة من المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويسعى “الخضر” الى الخروج غانمين من هذه الموقعة بعد فوزهم بسداسية امام نفس المنتخب سهرة الجمعة الفارط بالبليدة برسم الجولة الثالثة، في الوقت الذي يطمح فيه النيجر الى تحقيق نتيجة ايجابية على ارضه لحفظ ماء الوجه.

وبعد تعثره في الجولة الثانية أمام بوركينافاسو بنتيجة 1-1 سبتمبر الفارط بمراكش المغربية، بات المنتخب الوطني مطالبا بعدم تضييع اي نقطة خاصة وأن التنافس بينه وبين “الخيول” البوركينابية سيتواصل الى غاية الجولة السادسة والاخيرة المقررة نوفمبر القادم.

وفيما يخص التعداد، سيفتقد ابطال افريقيا خدمات الظهير الايسر رامي بن سبعيني الذي تم تسريحه من طرف الطاقم الفني بسبب معاناته من اصابة على مستوى اعلى الفخذ.