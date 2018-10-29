بلماضي يبدأ “ثورته” ويستدعي هذا اللاعب رسميا!

أعلن نادي “سبارتاك موسكو” عن تلقي الدولي الجزائري، سفيان هني إستدعاءً من الناخب الوطني، جمال بلماضي للمُشاركة في مواجهة “الطوغو”.

ولم يُفصح الفريق الروسي، إن كان الإستدعاء أوليا أو نهائيا، ولكن الأكيد هو أن مُتوسط الميدان لايزال في حسابات “الخضر”.

يُذكر بأن الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”مُحاربي الصحراء”، أعلن بأنه سيُحدث “ثورة” في تشكيلته، بعد الهزيمة المُرة في “البنين”.

ويمتلك النجم السابق لـ”أندرلخت” فُرصة كبيرة للعودة للحصول على فُرصته مع “الأفناك”، وهو المُستبعد منذ فترة الناخب السابق “رابح ماجر”.