بلماضي يبدي تضامنه مع أسر ضحايا حرائق الغابات

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، تضامنه مع أسر ضحايا حرائق الغابات التي مست مؤخرا العديد من ولايات الوطن.

ونقل الموقع الرسمي للفاف، بيانا كشف من خلاله تعاطف بلماضي مع أسر ضحايا هذه الحرائق.

كما أشاد مدرب الخضر، بالهبة التضامنية للشعب الجزائري، ومجهودات كل من الحماية المدينة، الجيش الوطني الشعبي، وكل من ساهم في اخماد هذه الحرائق.

وعبر جمال بلماضي، ومسؤولو الفاف، عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى، داعين جميع المواطنين للتغلب على هذه المحنة.