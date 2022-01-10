بلماضي يبدي رضاه عن ظروف الإقامة في الكاميرون

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، رضاه عن مقر إقامة بعثة الخضر في الكاميرون، والظروف التي تم توفيرها لهم.

وصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية: “أعتبر بأن مقر إقامتنا هنا في الكاميرون جد ملائم، والفندق في المستوى”.

كما أضاف: “صحيح أننا لسنا في قمة الرفاهية، لكن لم نأتِ إلى الكاميرون من أجل السياحة، وليس هذا ما نبحث عنه”.

وتابع جمال بلماضي: “اللاعبون لم يتذمروا، وتمكنوا من الاسترخاء والاسترجاع جيدا، وهذا هو الأهم”.

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تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن المباراة الأولى التي ستجمعهم بسيراليون، ضمن كان الكاميرون، كاشفا عن نواياه في هذه المواجهة.

وصرح بلماضي، اليوم الإثنين، خلال ندوته الصحفية: “سنأخذ جميع المنتخبات التي تواجهنا بجدية كبيرة”.

كما أضاف الناخب الوطني: “نحن ندرك جيدا بأن أي تراخ من جانبنا سيكلفنا غاليا لذا علينا بداية هذه المنافسة بشكل قوي وجيد”.

وتابع جمال بلماضي: “علينا أن نكون حاضرين وبقوة، مثلما كنا عليه في كان 2019، وكل اللاعبين واعون بذلك”.

وطمأن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” جميع الجزائريين بخصوص الظروف التي يتواجد عليها الخضر بمدينة دوالا.

عمارة قال حصريا للنهار على هامش تواجده بالملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

“الحمد الله، الظروف جيدة ومواتية بمدينة دوالا،أين يتواجد المنتخب الوطني الجزائري للتحضير لمواجهة سيراليون”.

“لم أتحدث مع الناخب الوطني جمال بلماضي منذ وصولي أمس إلى الكاميرون، لكن الأكيد أنه لا توجد أي عراقيل لحد هاته اللحظة، ونحن لا ننتظر اللحظة الأخيرة من أجل ترتيب الأمور”.

واشاد الإعلام العالمي الذي تواجد لتغطية منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة بالكاميرون بالمنتخب الوطني الجزائري ومدربه جمال بلماضي.

حيث عبر إعلامي دانماركي تواجد لتغطية المواجهة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينافاسو عن اعجابه بالخضر والعمل الكبير الذي يقوم به بلماضي.

ومن جهته قال إعلامي فرنسي:”المنتخب الوطني هو المرشح الأول للتتويج بالكان ويملك لاعبين كبار”.