بلماضي يبدي سخطه من أرضية ميدان مانديلا ويصدم المسؤولين 

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن أرضية ميدان ملعب نيلسون مانديلا أعاقت كثيرا أداء لاعبيه خلال مواجهة منتخب الصومال.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “قدمنا مباراة وأداء جيد في ملعب قسنطينة الذي كان جميلا، لكن في ملعب نيلسون مانديلا، لم نستطيع تقديم أداء جيد، الأرضية لست مسؤول عنها”.

كما أضاف بلماضي “حاليا عندما نلعب داخل الديار أصبح ليس فائدة بالنسبة لنا”.

وأردف “المنتخب يطبق كرة تعتمد على التمريرات السريعة و الملعب لا يساعد، نطلب ملعب صلح لكرة القمم فقط”.

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