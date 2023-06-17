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الرياضة

بلماضي يبرمج تربصا تحضيريا بإحدى البلدان الإفريقية مستقبلا

بقلم عزيز طالبي
بلماضي يبرمج تربصا تحضيريا بإحدى البلدان الإفريقية مستقبلا
بلماضي
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برمج الناخب الوطني جمال بلماضي تربصا استعدادي للتحديات المقبل بعد نهاية المباراتين الرسميين التي سيجريها الخضر في سبتمبر.

و أشار جمال بلماضي إلى أن التربصات في أدغال إفريقيا أصبحت مفيدة للاعبين للتعوّد على الأجواء خاصة بالنسبة للاعبين الجدد الذي التحقوا بكتيبته مؤخرا.

وقال بلماضي في تصريح لـ “النهار” عن التربص المقبل ” البرنامج سيكون مغاير بعض الشيء مستقبلا”

كما أضاف قائد الكتيبة الوطنية ” في سبتمبر سنلعب مبارتين رسميتين خارج القواعد، وبعد سبتمبر سنقوم بتحضيرات و تربص في إفريقيا”.

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