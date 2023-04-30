بلماضي يبعث رسائل دعم لمدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن اتصال الناخب الوطني جمال بلماضي بمدرب المنتخب الوطني لأق من 17 سنة ارزقي رمان.

وقالت أن الناخب الوطني جمال بلماضي قام بتهنئة ارزقي رمان على قيادة لاعبيه لتحقيق انطلاقة مثالية في المنافسة الإفريقية بعد الفوز على منتخب الصومال.

كما أكّدت أن رئيس الفاف جهيد زفيزف تواصل هو الأخر مع ارزقي رمان وعدد من اللاعبين الذي شجّعهم على الأداء الكبير الذي يقدموه في المباراة الماضية.

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