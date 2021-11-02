بلماضي يبعث رسالة فخر بمناسبة ذكرى الـ 67 لإندلاع الثورة

بعث الناخب الوطني جمال بلماضي برسالة إلى الجزائريين بمناسبة ذكرى الـ 67 لإندلاع الثورة التحريرية، حسب ما نشرته “الفاف” الثلاثاء.

و ترحم بلماضي على الشهداء الأبرار الذي ضحوا بالنفس و النفيس من اجل أن يستعيد الوطن استقلاله و كرامته.

كما أحيا مهندس التتويج بكأس إفريقيا 2019 نضال وشجاعة الجميع الذين شاركوا في الثورة التحريرية. مؤكدا أنه يستمد قوته منهم في قيادة الخضر.

وختم بلماضي برسالة إعتزاز بلاعبي جبهة التحرير الوطني سواء الذين وافتهم المنية أو الذين لا يزالون على قيد الحياة.

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