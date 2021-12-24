بلماضي يبعد بوداوي عن قائمة الخضر المعنية بكان الكاميرون!

إستبعد الناخب الوطني جمال بلماضي اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي عن القائمة المعنية بخوض غمار بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

حيث تمكن اللاعب سفيان بن دبكة من إزاحة لاعب نيس الفرنسي هشام بوداوي من قائمة المنتخب الوطني بعد تألق خريج مدرسة نصر حسين داي في البطولة العربية.

كما عرفت القائمة غباب اللاعب أيوب عبد اللاوي الذي كان حاضرا خلال المباراة الأخيرة أمام منتخب بوركينافاسو ليتم تعويضه بإلياس شتي الذي تألق هو الآخر في البطولة العربية.