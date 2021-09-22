بلماضي يتابع براهيمي وبونجاح بملعب خليفة الدولي

تابع الناخب الوطني جمال بلماضي مباراة الجولة الثالثة من دو ري نجوم قطر التي جمعت فريق السد بنادي الريان سهرة اليوم الأربعاء بملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعرفت المباراة تسجيل اللاعب بغداد بونجاح للهدف الثاني لنادي السد في الدقيقة الـ21 من عمر المباراة بعد مراوغته لثلاث لاعبين داخل منطقة العمليات.

وعرفت المباراة دخول اللاعب الجزائري ياسين براهيمي إحتياطيا من جانب الريان في الدقيقة الـ63 مكان زميله موفق عواد.

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