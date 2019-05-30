بلماضي يتجاهل هداف البطولة الوطنية

وجّه الناخب الوطني، جمال بلماضي، الدعوة لـ 6 لاعبين في خط الهجوم، ضمن قائمته الخاصة بنهائيات أمم إفريقيا 2019، المقررة بمصر.

وتجاهل جمال بلماضي ضمن قائمته هذه، هداف البطولة الوطنية، زكرياء نعيجي، لاعب نادي بارادو، الذي بصم هذا الموسم على 20 هدفا.

ورغم غياب كل من إسحاق بلفوضيل، درفلو، وهلال سوداني، بسبب الإصابة، إلا أن ذلك لم يشفع لهداف البطولة الوطنية ونادي بارادو.

ويطرح غياب زكرياء نعيجي، عن قائمة بلماضي، مقابل تواجد سليماني، العديد من التساؤلات، بالنظر لمردود اللاعبين رفقة ناديهما، خلال الموسم المنصرم.