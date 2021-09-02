بلماضي يتحدث عن إقتراب سليماني من تحطيم رقم تاسفاوت

ثمّن الناخب الوطني جمال بلماضي آداء لاعبه إسلام سليماني الذي تمكن من تسجيل سوبر هاتريك في مباراة اليوم أمام منتنخب جيبوتي في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وإقترابه من تحطيم رقم الأسطورة عبد الحفيظ تاسفاوت 36 هدف.

وتحدث جمال بلماضي عن آداء إسلام سليماني في تصريح للتلفزيون الجزائري بعد نهاية المباراة قائلا:

“سليماني أعطى الكثير للمنتخب الوطني، دائما يلعب بحماس ولديه حب كبير لهذا المنتخب، ويستحق أن يتواجد مع مهاجمين كبير مثل تاسفاوت”

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