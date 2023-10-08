بلماضي يتحدث عن إمكانية عودة بلايلي للخضر

تحدث الناخب الوطني عن إمكانية عودة لاعب مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، إلى المنتخب الوطني، تحسبا لقادم الإستحقاقات.

وأجاب بلماضي، لسؤال موقع النهار أونلاين، خلال ندوته الصحفية اليوم الأحد:”شاهدت بلايلي في 4 مواجهات هذا الموسم وأعلم جميع مستويات اللاعبين”.

وأضاف المتحدث:”قائمتي محددة بحسب حاجتي للاعبين في كل منصب، فبلايلي وبراهيمي ينشطان في نفس المنصب، وأتابعهما بكل إهتمام”.

وأوضح بلماضي:”ياسين براهيمي ويوسف بلايلي عليهما بمواصلة تقديم المستويات الراقية التي يقدمانها حاليا، لأني أعلم أنهما يستطيعان تقديم الإضافة للمنتخب”.