بلماضي يتحدث عن تنازل محرز عن ركلتي جزاء لصالح بونجاح وسليماني

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي عن تنازل قائد الفريق رياض محرز عن ركلتي جزاء لصالح زملائه بغداد بونجاح وإسلام سليماني بالرغم من أنه المنفذ الأول لكرات الجزاء في المنتخب الوطني.

وقال بلماضي بخصوص هذا الموضوع خلال الندوة الصحفية التي نشطها بعد نهاية المباراة مازحا:

“محرز حقوره.. كل ما في الأمر أن بونجاح أراد أن يهدي الهدف لإبنه، وسليماني في سباق لتحطيم رقم قاسي كهداف للمنتخب الوطني، وأنا معجب بالرح العائلية التي يتمبز بها منتخبنا الوطني”.

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