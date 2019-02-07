“بلماضي” يتحدث عن “خوخي” ودوره مع “قطر”

أشاد الناخب الوطني، “جمال بلماضي”، مُطولا بالجزائري الأصل، “بوعلام خوخي” والدور الذي لعبه في تتويج “قطر” بـ”كأس آسيا 2019″ بالإمارات.

وتحدث الرجل الأول في “الخضر”، لجريدة “الوطن” القطرية :”بوعلام خوخي، كان من مفاتيح اللعب طيلة أطوار المُنافسة من بدايتها لنهايتها”.

وأردف :”لقد نجح في القيام بدور القائد، سواء في الدفاع أو وسط الميدان، رفقة الثنائي المميز، بسام الراوي وطارق سلمان”.

يُذكر بأن “خوخي” من مواليد “بوسماعيل”، ولم يظهر للواجهة سوى في “قطر” التي فتحت له أبواب البروز في المُستوى العالي.