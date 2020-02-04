بلماضي يتحدث عن هدفه الشهير في مرمى “فرنسا”

عاد الناخب الوطني “جمال بلماضي” للحديث عن هدفه الشهير في مرمى “فرنسا” في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين.

وقال “بلماضي” في حوار أجراه مع “التلفزيون العمومي”: “واجهنا منتخبا قويا، كانوا أبطال العالم وأبطال أوروبا، كانوا أفضل منتخب في العالم”.

وأضاف: “نحن كمافسين نريد لعب مثل هذه المباريات من أجل معرفة حقيقة مستوانا أمام الأفضل، هدفي يبقى ذكرى رائعة”.

وتابع: “كنت أريد أن أضع الكرة في المرمى فوق الجدار، لكن عندما تشاهد الجدار الذي كان يتكون من هنري، زيدان، فييرا، بوتي ولوبوف جميعهم طوال القامة لم أكن أشاهد المرمى”.

في حين ختم كلامه: “فكرت أن أضع الكرة بقوة يسار بارتاز لكن في الأخير قررت وضعها فوق الجدار ونجحت في ذلك”.