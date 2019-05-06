“بلماضي” يتحدى مصر وكبار إفريقيا على المُباشر

ظهر الناخب الوطني، جمال بلماضي، واثقا من قُدرات أشباله قبل نهائيات “الكان 2019″، وأكد بأنه يمتلك أهدافا كبيرة في مصر.
وقال لقناة “بي إن سبورتس” :”سنذهب دون أي عقدة، إعتبروني مغرورا، ولكني سأحضر لهذه المُنافسة من أجل التتويج بها وفقط”.
وأردف :”الأمور لن تكون سهلة تماما، حيث أن أصحاب الأرض مُرشحون بقوة، وهذا إضافة للسنيغال وغيرها من كبار القارة الإفريقية”.
وواصل :”أهدافنا كبيرة، ولكن لا يجب أن ننسى بأن الجزائر لم تعرف طعم اللقب سوى عندما إستضافت الكان على أرضها”.
ليختم :”هذه النقطة توضح الكثير من الأمور، ولكن مُقتنع بأننا سندخل أجواء الكان بكل قوة”.
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