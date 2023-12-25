بلماضي يتخذ هذا القرار بخصوص وديتي بورندي والطوغو

اتخذ مدرب المنتاخب الوطني. جمال بلماضي. قرار خاص بالمباراتين التحضيريتين للخضر أمام منتخبي بورندي. والطوغو.

وكشف الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية، اليوم الإثنين، بأن بلماضي، طالب بخوض هاتين المبارتين التحضيريتين بدون حضور الجمهور.

كما أضاف ذات المصدر، بأن الناخب الوطني، يسعى لاستغلال هاتين المواجهتين، من أجل تحضير خطته، تحسبا لدخول المنافسة القارية بكوت ديفوار.

وكانت الفاف، قد كشفت في وقت سابق، برمجت المبارتين التحضيريتين للخضر، أمام منتخبي الطوغو، وبورندي، بتاريخ 5 و9 جانفي، ضمن تربصهم المقرر بالعاصمة الطوغولية لومي، من 1 إلى 10 جانفي المقبل.