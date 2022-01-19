بلماضي يتذمّر من مسيّر كاميروني وينصح صحفي جزائري “ما تزعفوش”

دافع الناخب الوطني جمال بلماضي بطريقته الخاصة على سؤال الصحفي الجزائري الذي انتقد ملعب جابوما السيء جدا.

وقال بلماضي في رسالته للمسيّر الكاميروني الذي كان متواجد في الندوة الصحفية “زعّفتوا”، في إشارة منه إلى ان الكاميرونيين لا يريدون انتقادهم.

كما عبّر جمع الإعلاميين والناخب الوطني عن تذمّرهم من المسيّر الكاميروني الذي كان يوقّف الندوة في كل مرة عند الحديث عن الأرضية السيئة لملعب “جابوما”.

إلى جانب ذلك. أحدث المسؤول الكاميروني ضجّة كبيرة في الندوة الصحفية التي كادت أن تنتهي بسبب تدخلاته المفاجئة و مقاطعة الإعلاميين في طرح أسئلتهم.