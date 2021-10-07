بلماضي يترحم على “دالي” ويتمنى الشفاء لقدماء المنتخب الوطني

إفتتح الناخب الوطني جمال بلماضي، ندوته الصحفية اليوم الخميس، بالترحم على روح أساطير كرة القدم الجزائرية التي فقدناهم مؤخرا. وتمنى الشفاء العاجل للمتبقين.

وصرح بلماضي خلال ندوة صحفية تحسبا لمباراة “الجزائر_ النيجر”. “أولا أود الترحم على الدولي الجزائري السابق رشيد دالي، الذي فارقنا مؤخرا”

وأضاف الناخب الوطني: “أود أيضا استغلال هذه الفرصة لتمني الشفاء العاجل للعديد من اللاعبين السابقين للمنتخب الوطني على غرار الشيخ زوبا، كرمالي وسرباح ربي يشفيهم”.

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